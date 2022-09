தனுஷின் நானே வருவேன் ஓடிடி, சாட்டிலைட் ரைட்ஸ்... ரிலீஸுக்கு முன்பே சம்பவம் ஆரம்பம்...

சென்னை: செல்வராகவன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த 'நானே வருவேன்' படத்தின் டீசர் 15ம் தேதி வெளியானது.

சைக்கோ திரில்லர் பின்னணியில் மிரட்டலாக உருவாகியிருந்த நானே வருவேன் டீசருக்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

நானே வருவேன் செப்டம்பரில் ரிலீஸாகவுள்ள நிலையில், படத்தின் ஓடிடி உரிமை குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நானே வருவேன் ரன்னிங் டைம், சென்சார் அப்டேட்: தனுஷ் ரசிகர்கள் இப்போ ஹேப்பியா இருப்பாங்க!

English summary

The teaser of Dhanush starrer Naane Varuvean was released a few days ago. The film is directed by Selvaraghavan and is slated to release in September. It has been reported that Amazon Prime has bought the OTT rights of Naane Varuvean for 25 crores, Also It is said that Sun TV has acquired the television rights