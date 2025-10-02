உங்கள் குழந்தைகள் நலனுக்காக நெட்பிளிக்ஸை கேன்சல் பண்ணுங்க. எலான் மஸ்க்கின் கோபம் ஏன்?
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: எலான் மஸ்க் தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கமான X தளத்தில், "நெட்ஃபிளிக்ஸை ரத்து செய்யுங்கள்" மற்றும் "உங்கள் குழந்தைகளின் நலனுக்காக நெட்ஃபிளிக்ஸை ரத்து செய்யுங்கள்" என்று பதிவிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார். அவரது ட்வீட்டை தொடர்ந்து ஏகப்பட்ட பேர் நெட்பிளிக்ஸை ரத்து செய்துவிட்டோம் என ஸ்க்ரீன் ஷாட் போட்டு வருகின்றனர். உலகின் மிகப்பெரிய செல்வந்தரும் டெஸ்லா நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான மஸ்க் ஏன் இப்படி ஒரு வேண்டுகோளை விடுத்தார் என்பது குறித்து பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
முன்னதாக, எலான் மஸ்க் தனது நெட்ஃபிளிக்ஸ் சந்தாவை ரத்து செய்தார். அதன் பிறகு, ஒரு பயனர் பகிர்ந்த பதிவை மஸ்க் ரீட்வீட் செய்தார். அதில், சார்லி கிர்க் என்பவரின் கொலையை கொண்டாடிய ஒருவரை நெட்ஃபிளிக்ஸ் பணியில் அமர்த்தியதால் தனது சந்தாவை ரத்து செய்ததாக அந்த பயனர் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதுவே மஸ்கின் சமீபத்திய கருத்துக்களுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.
டெஸ்லா தலைமைச் செயல் அதிகாரிக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ் மீதான கோபம், 'டெட் எண்ட்: பாராநார்மல் பார்க்' என்ற நெட்ஃபிளிக்ஸ் அனிமேஷன் தொடரை உருவாக்கிய ஹமிஷ் ஸ்டீல் மீது ஆரம்பித்தது. ஸ்டீல், அண்மையில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட பழமைவாத ஆர்வலர் சார்லி கிர்க் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை வெளியிட்டிருந்தார்.
கடந்த மாதம், ஸ்டீல், ப்ளூஸ்கை தளத்தில் சார்லி கிர்க்-ஐ "நாஜி" என்று குறிப்பிட்டு, ஆபாசமான ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். ஸ்டீல், கிர்க்கின் மரணத்தை கேலி செய்ததாகவும், ஆட்சேபனைக்குரிய வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தியதாகவும் பல நெட்டிசன்கள் குற்றம்சாட்டினர். ஸ்டீலை பணியில் அமர்த்தியதற்காக நெட்ஃபிளிக்ஸை விமர்சித்த சமூக வலைத்தளப் பதிவுக்கு மஸ்க் எதிர்வினையாற்றினார்.
முன்னாள் எரிசக்தி துறை அணு விஞ்ஞானி மாட் வான் ஸ்வோல், தான் நெட்ஃபிளிக்ஸ் சந்தாவை ரத்து செய்ததாகத் தெரிவித்தார். அவர், "சார்லி கிர்க்கின் கொலையை கொண்டாடுபவரையும், என் குழந்தைகளை கெடுக்கும் விதமாக ஓரினச்சேர்க்கை கலாசாரத்தை திணிக்கும் ஒருவரையும் நீங்கள் பணியில் அமர்த்தினால்... என் பணத்தில் ஒரு பைசா கூட உங்களுக்குக் கிடைக்காது" என்று எழுதினார். இதற்குப் பதிலளித்த மஸ்க், "சரியான கருத்து" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
நெட்ஃபிளிக்ஸ் “வெள்ளையர்களுக்கு எதிராக பாகுபாடு காட்டுவதாக” மஸ்க் குற்றம் சாட்டினார். நெட்ஃபிளிக்ஸின் உள்ளடக்கம் மற்றும் பன்முகத்தன்மை அறிக்கையில், "இனம் சார்ந்த பிரதிநிதித்துவம் குறைவாக உள்ள இயக்குநர்கள் மற்றும் முன்னணி கதாபாத்திரங்களின் சதவீதம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக கணிசமாக வளர்ந்து வருவதை அவர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள்" என்று ஒரு சமூக வலைத்தளப் பதிவு கூறியது.
"நெட்ஃபிளிக்ஸ் வெளிப்படையாக வெள்ளையர்களுக்கு எதிராக பாகுபாடு காட்டுவதாகத் தெரிகிறது… தகுதியின் அடிப்படையில் பணியமர்த்தாமல் தோல் நிறத்தின் அடிப்படையில் ஏன் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஆட்களை எடுக்கிறது?" என்று அந்தப் பதிவு கேள்வி எழுப்பியது. இந்தப் பதிவுக்கு நேரடியாகப் பதிலளித்த மஸ்க், "நெட்ஃபிளிக்ஸை ரத்து செய்யுங்கள்" (Cancel Netflix) என்று பதிவிட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஹமிஷ் ஸ்டீலுக்கு எதிரான கோபம், அவரது நெட்ஃபிளிக்ஸ் தொடரான 'டெட் எண்ட்: பாராநார்மல் பார்க்' பற்றிய ஒரு வீடியோ கிளிப் மஸ்கிற்கு சொந்தமான X தளத்தில் வெளிவர ஆரம்பித்தது. இந்த நிகழ்ச்சி "வழக்கத்திற்கு மாறான" அல்லது "ஓரினச்சேர்க்கை" தொடர்பான உள்ளடக்கத்தை குழந்தைகள் மீது திணிப்பதாக பலர் குற்றம் சாட்டினர்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மஸ்க் தனது நெட்ஃபிளிக்ஸ் சந்தாவை ரத்து செய்ததுடன், ஸ்டீலை "பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்பவர்" என்றும் கூறினார். குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்த பில்லியனர், தான் "மூளை நச்சு வைரஸ்" என்று அழைக்கும் வாதங்களுக்கு எதிராக அடிக்கடி கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்.
வலதுசாரி அரசியல் ஆர்வலரான சார்லி கிர்க் செப்டம்பர் 10 அன்று ஒரு பொது உரையாடலின் போது சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். அவரது இறுதிச் சடங்கில் எலான் மஸ்க் மற்றும் அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உட்பட ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர். எலான் மஸ்க்கின் பதிவுக்குப் பிறகு உலகம் முழுவதும் ஏகப்பட்ட அவரது ஃபாலோயர்கள் நெட்பிளிக்ஸ் சந்தாவை ரத்து செய்து வருகின்றனர்.
