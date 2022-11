சனி-ஞாயிறு விடுமுறை தினத்தை அனுபவிக்க..ஓடிடி, திரையரங்கில் வெளியான உங்களுக்கான படங்கள்

சென்னை: இன்றும் நாளையும் விடுமுறையை அனுபவிக்க ஓடிடி மற்றும் திரையரங்குகளில் வெளியான திரப்படங்கள், வெப் சீரீஸ்கள் உங்களுக்காக.

தமிழில் நித்தம் ஒரு வானம், காஃபி வித் காதல், லவ் டுடே என 3 படங்கள் திரையரங்கில் வெளியாகியுள்ளது.

ஓடிடி தளத்தில் பொன்னியின் செல்வன் உள்ளிட்ட பல படங்கள், பல மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது.

பொன்னியின் செல்வனால் மோசம் போன பார்த்திபன்… இழுத்தடிக்கப்படும் இரவின் நிழல் ஓடிடி ரிலீஸ்

English summary

OTT and theatrical movies, web series for you to enjoy the holidays today and tomorrow. In Tamil, 3 films like Nitham Oru Vaanam, Koffee with Kadhal and Love Today have been released in theatres. Many films including Ponni's Selvan have been released in many languages ​​on the OTT platform.