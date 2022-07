கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்-க்கு 200 வருட முந்தைய கதையாம்.. ஹவுஸ் ஆஃப் தி டிராகன் டீசர் எப்படி இருக்கு?

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: ஹெச்பிஓ தயாரித்து டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் விரைவில் வெளியாக போகிறது ஹவுஸ் ஆப் தி டிராகன் வெப்சீரிஸ்.

கிட்டத்தட்ட 11 ஆண்டுகளாக ஒளிபரப்பான கேம் ஆஃப் தி த்ரோன்ஸ் வெப்சீரிஸ் ஏகப்பட்ட விருதுகளை குவித்து உலகளவில் பல கோடி ரசிகர்களை கொண்டுள்ளது.

இந்நிலையில், கேம் ஆஃப் தி த்ரோன்ஸ் கதை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னதாக 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே டார்கேரியர்களின் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது, அவர்களுடன் ஒன்றிப் பிணைந்து இருந்த டிராகனின் வாழ்க்கையையும் இந்த வெப்சீரிஸ் ரசிகர்களுக்கு எடுத்துக்காட்ட வருகிறது.

Dragons are coming to Disney+ Hotstar. House of the Dragon, starts streaming 22 Aug. #HOTDonHotstar pic.twitter.com/5wzF8rO0id

English summary

Game of Thrones Prequel House of Dragon OTT release date and new trailer out now. House of Dragon also released in Disney Plus Hotstar like Game of Thrones.