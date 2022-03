ஓடிடி.,க்கு வரும் அடுத்த பிரம்மாண்ட படம்... ஆர்ஆர்ஆர் எப்போ, எதில் ரிலீஸ் தெரியுமா?

சென்னை : தியேட்டர்களை தொடர்ந்து ஆர்ஆர்ஆர் ஓடிடி.,யிலும் வெளியிடப்பட உள்ளது. இது பற்றிய அப்டேட்கள் தற்போது வெளியாக துவங்கி விட்டன. அடுத்த பெரிய படங்கள் ஓடிடி.,க்க வர தயாராகி வருவது ரசிகர்களை உற்சாகமடைய செய்துள்ளது.

எஸ்.எஸ்.ராஜமெளலி இயக்கத்தில் ராம்சரண், ஜுனியர் என்டிஆர் நடிப்பில் வெளிவந்துள்ள படம் ஆர்ஆர்ஆர். ரசிகர்களின் மிகுந்த ஆதரவை பெற்றுள்ள இந்த படம் பல படங்களின் வசூல் சாதனையை முதல் நாளிலேயே முறியடித்துள்ளது. அனைத்து தரப்பிலும் பாசிடிவ் விமர்சனங்களையே ஆர்ஆர்ஆர் பெற்றுள்ளது.

English summary

Following a massive success in theaters, the RRR film is set to be released on OTT on April 20th at 12 a.m.Some other sources said it may be changed to be released in the month of May or June. The RRR film will be available on Zee5 and Netflix.