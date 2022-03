ஓடிடி.,யில் கலக்க வரும் எதற்கும் துணிந்தவன்...எப்போ தெரியுமா?

சென்னை : சூர்யா நடித்த எதற்கும் துணிந்தவன் படம் தியேட்டர்களை தொடர்ந்து ஓடிடி.,யில் வெளியிடப்பட உள்ளது. ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளதால் ரசிகர்கள் குஷியாகி உள்ளனர்.

சூர்யா நடிப்பில் சூரரைப் போற்று, ஜெய்பீம் படங்கள் ஓடிடியில் வெற்றி பெற்று, சர்வதேச கவனத்தை ஈர்த்த நிலையில், டைரக்டர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா, எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தில் நடித்தார். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இந்த படத்திற்கு டி.இமான் இசையமைத்திருந்தார்.

English summary

Suriya starred Etharkkum Thunindhavan will be streaming on OTT on April 7th. This movie will be streaming on Netflix and SUNXT platforms. On April 14th, at 6.30 pm, Etharkkum Thunindhavan will be telecast on Sun TV on the occasion of Tamil New Year.