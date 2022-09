ஓடிடியில் வெளியான அருள்நிதியின் டைரி... ப்பா மிரட்டலான ஸ்னீக் பீக்.. பார்க்க ரெடியா மக்களே!

சென்னை : நடிகர் அருள் நிதி, அடுத்தடுத்து சிறப்பான படங்களை கொடுத்து வருகிறார். இவருக்கு திரில்லர் படங்கள் சிறப்பாக செட் ஆகிறது.

இடையில் ஆக்ஷன் படங்களையும் கொடுத்து வரும் அருள்நிதியின் நடிப்பில், டி பிளாக், தேஜாவு படங்களை தொடர்ந்து டைரி படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இந்த மூன்று படங்களும் த்ரில்லர் ஜானரில் வெளியான போதிலும் 3 படங்களும் ரசிகர்களை சிறப்பாக கவர்ந்து வெற்றியடைந்துள்ளன.

