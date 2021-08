டெல்லி கணேஷ் எனும் அசுரனை வைத்து ... இயக்குனர் வசந்த் எப்படி வெற்றி பெற்றார்?

சென்னை : Netflixல் வந்திருக்கும் நவரசா seriesஸை முழுதுவதுமாக பார்த்தவர்கள் வெகுசிலர். கஷ்டப்பட்டு ஒருவழியாக அதைப் பார்த்தவர்கள் சிலர் பாராட்டியும் வருகிறார்கள் , பலர் கழுவியும் ஊற்றுகிறார்கள்.

Netflix அதைத் தயாரித்த காரணமே தமிழ்நாட்டில் காலூன்றுவதற்காகத்தான். மணிரத்னத்திடம் அந்த 'வியாபாரம்' ஒப்படைக்கப்பட்டது என்று பல சீனியர் சினிமா பட்சிகள் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறது.

கடைசியில் இப்படி ஆயிடுச்சே.... சந்தானத்தின் அந்த படமும் ஒடிடியில் ரிலீசா!

நெட்டிசன்ஸ் பலர் நெட்பிலிக்ஸ் மற்றும் மணிரத்தினம் குழுவை விதவிதமான கேள்விகள் கேட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் . சிலர் பல வகை மீம்ஸ் போட்டு தள்ளுகின்றனர் . அப்படி பட்ட பல ரசிகர்கள் மற்றும் சினிமா வல்லுநர்கள் கூறிய சில கருத்துக்களை இங்கே காண்போம் .

