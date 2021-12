என்ன சொல்றீங்க வலிமை ஒடிடி ரிலீஸா? அதுதான் காரணமா? அஜித் ரசிகர்களை அப்செட் பண்ணிடாதீங்க!

சென்னை: நடிகர் அஜித் குமாரின் வலிமை திரைப்படம் ஒடிடியில் வெளியாக போவதாக பேச்சுக்கள் கோடம்பாக்கத்தில் அடிபட்டு வருவது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

வலிமை படத்தின் டிரைலர் எப்போ ரிலீஸாகும் என எதிர்நோக்கி காத்திருக்கும் ரசிகர்களுக்கு இந்த வாரம் நிச்சயம் பெரிய ட்ரீட் காத்திருக்கிறது என்றே தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

சமீபத்தில் வலிமை படத்தின் கதை தொடர்பாக ஏகப்பட்ட எக்ஸ்க்ளூசிவான தகவல்களை இயக்குநர் எச். வினோத் வெளியிட்டு படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை இரட்டிப்பாக்கி உள்ளார்.

வலிமை ப்ரெஷ்ஷான கதை... அது அனைத்து எதிர்பார்ப்பையும் பூர்த்தி செய்யும்... எச் வினோத் உறுதி

English summary

Most anticipated Ajith Kumar movie Valimai will go for a direct OTT release buzz shocks all Ajith Kumar fans. But, there is no official confirmation about Valimai release from the production side.