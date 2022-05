மாறும் மக்களின் ரசனை...புது படங்கள் அவ்வளவு மோசமாவா இருக்கு...கோலிவுட்டை அதிர வைத்த ஓடிடி

சென்னை : ஓடிடி.,யின் சமீபத்திய புள்ளிவிபரம் கோலிவுட்டையே அதிர வைத்துள்ளது. மக்களின் ரசனை மாறி வருகிறதா அல்லது தற்போது எடுக்கப்படும் தமிழ் படங்கள் மோசமாக உள்ளதா என தெரியாமல் இயக்குநர்களும், தயாரிப்பாளர்களும் குழம்பிப் போய் உள்ளனர்.

தியேட்டர்கள் கிடைக்கவில்லை என்றால் டிவியில் மட்டுமே படங்களை நேரடியாக ரிலீஸ் செய்ய முடியும் என்ற நிலை தற்போது இல்லை. கொரோனாவிற்கு பிறகு ஓடிடி தளங்களின் வளர்ச்சி அபரிமிதமாக உள்ளது. இதனால் தியேட்டர், டிவி.,யில் வாங்காத படங்கள் முடங்கி கிடக்கும் நிலை மாறி, ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்யலாம் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

In recent ott data said that in ott platform, viewers like 80s, 90s movies more than new movies. Not only 80s, 90s movie viewers most watched MGR, Sivaji movies like Nadodi Mannan, Ayirathil oruvan, Karnan which were recently converted into digital version.