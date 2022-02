என்னங்க சொல்றீங்க...வலிமை ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் ஆகிறதா?...இது எப்போ?

சென்னை : ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே எதிர்பார்த்து காத்திருப்பது அஜித் நடித்துள்ள வலிமை பட ரிலீசுக்காக தான். வலிமை ரிலீசுக்கு இன்னும் ஒரு வாரமே உள்ளது. அடுத்த வாரம் வியாழக்கிழமை வலிமை டே ஆக இருக்கும் என ரசிகர்கள் இப்போதே உற்சாகமாகி விட்டனர். பேனர், போஸ்டர், சோஷியல் மீடியாவில் டிரெண்டிங் என அதகளப்படுத்தி வருகின்றனர்.

மூன்று ஆண்டுகள் காத்திருப்பிற்கு பிறகு வரும் அஜித் படம் என்பதாலும், தமிழக தியேட்டர்களில் 100 % பார்வையாளர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட பிறகு ரிலீசாக உள்ள முதல் பெரிய நடிகரின் பெரிய பட்ஜெட் படம் என்பதாலும் வலிமை படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு பல மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. படம் ரிலீசாவதற்கு ஒரு வாரம் இருக்கும் நிலையிலும் படம் பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல்கள் வெளியிட்டு அசத்தி வருகிறது படக்குழு.

“திருமணம் என்பது விளையாட்டு அல்ல“… பாலிவுட் பிரபலம் கண்ணீர் பேட்டி !

English summary

According to latest sources, Ajith's Valimai will released on April 14th in ott platform. Zee buy the digital rights of valimai. After theatrical release, Valimai to entertain audience in ott.