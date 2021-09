விஷாலின் எனிமி திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகிறதா!

சென்னை : அவன் இவன் படத்திற்கு பிறகு விஷால் மற்றும் ஆர்யா இணைந்து நடித்துள்ள திரைப்படம் எனிமி.

இருமுகன், நோட்டா உள்ளிட்ட தரமான படங்களை இயக்கிய இயக்குனர் ஆனந்த் ஷங்கர் இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

பக்கா ஆக்ஷன் கதை களத்தில் உருவாகியுள்ள எனிமி திரைப்படம் இப்பொழுது ரிலீஸுக்கு தயாராக இருக்கும் நிலையில் இப்படம் நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Actor Vishal Starring ‘Enemy’ an action based Movie ready to release on screen. But there are few talks going in kollywood industry that this enemy movie will directly release on OTT platform.