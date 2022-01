என்ன பெரிய ஸ்குயிட் கேம்.. ஜல்லிக்கட்டு தெரியுமா? தில்லுக்கு துட்டு.. நாங்களாம் அப்பவே அப்படி!

சென்னை: கரணம் தப்பினால் மரணம் என்பது போல சரியாக கேம் விளையாடவில்லை என்றால் உயிர் போய்விடும் என்கிற ஸ்குயிட் கேம் வெப் தொடர் உலகம் முழுவதும் ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

நெட்பிளிக்ஸ் ஒடிடி தளத்தில் வெளியாகி உள்ள அந்த கொரிய வெப் தொடர் கோல்டன் குளோப் உள்ளிட்ட சர்வதேச விருதுகளையும் அள்ளி உள்ளது.

இந்நிலையில் ஸ்குயிட் கேம் விளையாட்டுக்கு எல்லாம் முன்னோடியாக வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு நம் தமிழ் மண்ணில் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இருந்து வரும் நிலையில், இரண்டையும் சும்மா ஒரு ஜாலியாக கம்பேர் செய்து பார்ப்போமா?

தாமரையை மாற்றி பேச வேண்டாம்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்க டபுள் கேம் ஆடுறீங்களே சிபி

