நம்ம ஆடுகளம் கிஷோரா இது.. வெப்சீரிஸ்ல ஏகப்பட்ட படுக்கையறை காட்சிகளில் புகுந்து விளையாடுறாரே!

சென்னை: இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் வெளியான பொல்லாதவன், ஆடுகளம், வடசென்னை உள்ளிட்ட பல படங்களில் மிரட்டல் நடிப்பை வெளிப்படுத்திய நடிகர் கிஷோர் கடந்த ஆண்டு ஏகப்பட்ட பெரிய திரைப்படங்களிலும் வெப்சீரிஸ்களிலும் நடித்து அசத்தி உள்ளார்.

2022ல் மட்டும் ஆச்சார்யா, சேகர், டைரி, டிராமா, காந்தாரா, பொன்னியின் செல்வன், மஞ்ச குருவி உள்ளிட்ட படங்களிலும் ஷீ, பேட்டைக்காளி உள்ளிட்ட வெப்சீரிஸ்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

நெட்பிளிக்ஸில் வெளியான அந்த ஷீ வெப்சீரிஸ் காட்சிகள் தற்போது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு மீண்டும் சோஷியல் மீடியாவில் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

வயதில் மூத்த நடிகையை காதலிக்கும்...பசங்க பட நடிகர் கிஷோர்..விரைவில் திருமணம்!

Kantara and Ponniyin Selvan fame Kishore hot scenes in Netflix She Web Series trending in Social Media after the year ender top 10 movies and scenes trending. Kishore acted in extreme hot intimate scenes in She web series.