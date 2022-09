கார்த்தி ரசிகர்களுக்கு அடுத்த ட்ரீட்: விருமன் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியை கன்ஃபார்ம் செய்த படக்குழு

சென்னை: கார்த்தி நடித்த விருமன் திரைப்படம் கடந்த மாதம் 12ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

கார்த்தி ஜோடியாக அதிதி ஷங்கர் நடித்திருந்த இந்தப் படத்தை முத்தையா இயக்கியிருந்தார்.

கிராமத்துப் பின்னணியில் உருவான விருமன் படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.

விருமன் அடுத்த ரிலீஸ் திருச்சிற்றம்பலம்?.. யூடியூப் சேனல் பதில்.. திரையுலகினர் அதிர்ச்சி

English summary

Viruman is all set for its OTT release on September 11 on Amazon Prime. Directed by M. Muthaiah, Viruman features Karthi and Aditi Shankar in the lead. The film was released pan India on August 12.