கேஜிஎஃப்-2ஐ 250 கோடிக்கு டீல் பேசிய பிரபல ஓடிடி நிறுவனம் நகி பேட்டா என திருப்பி அனுப்பிய படக்குழு!

பெங்களூரு : கன்னட மொழியில் உருவான கேஜிஎஃப் திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளிலும் வெளியாகி மிகப்பெரிய வசூல் சாதனையை படைத்தது.

இப்படத்தில் நடிகர் யஷ் ஹீரோவாக நடித்திருக்க இயக்குனர் பிரசாந்த் நீல் இப்படத்தை எந்த அளவிற்கு பிரம்மாண்டமாக இயக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இயக்கியிருந்தார். எதிர்பார்த்த அளவுக்கு படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது.

முதல் பாகத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது இரண்டாவது பாகம் டபுள் மடங்கு பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருவதால் இப்படத்தின் பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகமாக இருக்க கே ஜி எஃப் 2ஐ ஓடிடியில் வெளியிட பிரபல நிறுவனம் 250 கோடிக்கு டீல் பேச நகி பேட்டா என திருப்பி அனுப்பியுள்ளது படக்குழு.

English summary

KGF 2 is the much expected movie not only in Kannada but all over the India. A big OTT channel has apporached the movie team to buy the film, but the team refused to sell.