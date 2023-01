ஓடிடியில் பட்டிமன்றம் மட்டுமில்லை.. லொள்ளு சபாவும் வருது.. Brreaking Bad வெப்சீரிஸ் தான் முதல் பலி கடா!

சென்னை: நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் பொங்கலுக்கு சிறப்பு பட்டிமன்றம் போடப்பட்ட நிலையில், அடுத்ததாக பிரேக்கிங் பேட் வெப்சீரிஸை ஸ்பூஃப் செய்ய லொள்ளு சபா டீமை வைத்து ஜோக்கிங் பேட் எனும் புதிய ஷோவை உருவாக்கி உள்ளனர்.

ஓடிடி ஜெயண்ட் ஆன நெட்பிளிக்ஸ் இந்திய சந்தையை பிடிக்க முடியாமல் ரொம்பவே திணறி வருகிறது. அந்த ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள் கூட மொக்கை படங்களாக மாறிய நிலையில், ஏகப்பட்ட சப்ஸ்கிரைபர்கள் குறைந்து விட்டனர்.

இந்நிலையில், பல கோடி முதலீட்டில் எப்படியாவது ஓடிடி மார்க்கெட்டை பிடிக்க வேண்டும் என பட்டிமன்றம், வெப்சீரிஸ் ஏகப்பட்ட புதிய படங்கள் என களமிறங்கி உள்ளது.

English summary

Lollu Sabha will come to Netflix with a Breaking Bad spoof video. OTT Giant Netflix invests more in Tamil Cinema and South Indian Cinema entertainment. Lollu Sabha team back with a bang in OTT platform soon.