26 வயசுல என் கன்னித்தன்மை போயிடுச்சு.. ஜான்வி கபூர் அப்பா காரணமா?.. பகீர் கிளப்பிய கரண் ஜோஹர்?

By

மும்பை: "26 வயதில் என் கன்னித் தன்மையை இழந்தேன், உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவருடன் நெருங்கிய தொடர்பு இருந்தது" என ஜான்வி கபூரிடம் பிரபல பாலிவுட் இயக்குநரும் தயாரிப்பாளருமான கரண் ஜோஹர் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசியதும் கூடவே நடிகை ட்விங்கிள் கன்னா அது கண்டிப்பாக போனி கபூருடன் இல்லை தானே என்று சொன்னதும் காதை பொத்திக் கொண்டு ஜான்வி கபூர் ஷாக் ஆன காட்சிகள் ரசிகர்களை பதை பதைப்பில் ஆழ்த்தின.

கஜோல் மற்றும் ட்விங்கிள் தொகுத்து வழங்கும் 'டூ மச் வித் கஜோல் அண்ட் ட்விங்கிள்' நிகழ்ச்சியின் சமீபத்திய எபிசோட் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. கரண் ஜோஹரின் வெளிப்படையான வாக்குமூலம் நடிகை ஜான்வி கபூரை திகைக்க வைத்தது.

Lost my virginity at my 26 Karan Johar shocks Janhvi Kapoor in a recent talk show
Photo Credit:

அமேசான் பிரைம் ஷோ: கடந்த அக்டோபர் 23, 2025 அன்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு பிரைம் வீடியோவில் வெளியான இந்த எபிசோடில், மூவரும் "உண்மையா பொய்யா" என்ற விளையாட்டில் ஈடுபட்டனர். கரண் ஜோஹரின் முறை வந்தபோது, ஜான்வி அவரிடம் "ஒரு பரபரப்பான உண்மையையும், ஒரு பொய்யையும்" கூறும்படி சவால் விடுத்தார்.

26 வயதில் கன்னித்தன்மையை இழந்தேன்: கரண் உடனடியாக, "நான் 26 வயதில் என் கன்னித் தன்மையை இழந்தேன், மேலும் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவருடன் நெருங்கிய தொடர்பு இருந்தது" என்று பதிலளித்தார். இரண்டாவது கூற்று ஜனவியைக் கடும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.

பாதி உண்மை, பாதி பொய்: ஆனால், கரண் உடனடியாகத் தெளிவுபடுத்தினார். தான் கூறிய இரண்டு கூற்றுகளில் ஒன்று மட்டுமே உண்மை என்றார். "அந்த பார்ட்டிக்கு நான் தாமதமாகச் சென்றேன். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் யாருடனும் நான் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டதில்லை. ஆனாலும், சில சமயங்களில் அந்த எண்ணம் எனக்குத் தோன்றியது" என்று நகைச்சுவையாகக் கூறி அனைவரையும் சிரிக்க வைத்தார்.

ஜான்வி கபூர் அதிர்ச்சி: 26 வயதில் கன்னித் தன்மையை இழந்தது பற்றிய கரணின் வாக்குமூலம் நிகழ்ச்சியின் முக்கிய பேசுபொருளானது. தனது துணிச்சலான நகைச்சுவைக்கும், வெளிப்படையான பேச்சுக்கும் பெயர் பெற்ற கரண் ஜோஹர், பாலிவுட்டின் மிகவும் சுவாரஸ்யமான பேச்சு நிகழ்ச்சியின் விருந்தினர்களில் ஒருவர் என்பதை மீண்டும் நிரூபித்தார்.

ஓபனா பேசுறாரே: நிகழ்ச்சியின் பிற்பகுதியில், உறவுகள், இணக்கம் மற்றும் திருமணத்தில் நடக்கும் துரோகம் குறித்துப் பேசப்பட்டபோது, கரண் ஜோஹர், "உடல் ரீதியான துரோகம் ஒரு முறிவல்ல" என்று தனது கருத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதற்கு ட்விங்கிள் கன்னா, "இரவு போனால் பேச்சு முடிந்தது" என்று பதிலளித்தார், இதனால் சிரிப்பலை எழுந்தது.

ஆனால், ஜான்வி கபூருக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை. அவர் உடனடியாக, "அப்படியில்லை! பேச்சு முடிவதில்லை. நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். அது உறவை முறிக்கும் செயல்" என்று கூறினார். ட்விங்கிள், ஜான்விக்கு நீண்டகால உறவுகளின் நுணுக்கங்களைப் புரிந்துகொள்ள "இன்னும் வயதாகவில்லை" என்று கேலி செய்தார், ஆனால் ஜான்வி தனது நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருந்தார்.

சிரிப்பிற்கும் விவாதத்திற்கும் மத்தியில், கரண் ஜோஹர் கேலியாக, "சில சமயங்களில் குளிர் அதிகமாகிவிடும்" என்று கூறி மீண்டும் பதற்றத்தைக் குறைத்தார்.

முன்னாள் மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் சுஷில் குமார் ஷிண்டேயின் பேரனான ஷிகர் பஹாரியாவுடன் தற்போது உறவில் இருக்கும் ஜான்வி கபூர், தனது பிரபல அந்தஸ்தைப் பொருட்படுத்தாமல், தனது அன்பைப் பற்றிய யதார்த்தமான அணுகுமுறையைப் பற்றியும் வெளிப்படையாகப் பேசினார்.

ஜான்வி கபூரின் ரியாக்‌ஷனை பார்த்த ரசிகர்கள் கரண் ஜோஹர் சொன்னது உண்மையாக இருக்கவும் அதிக வாய்ப்புகள் என்றும் அவர் ஒரு ஓரினச்சேர்க்கையாளர் என்றும் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

