Malaika Arora: விவாகரத்தான பொண்ணுன்னா இப்பவும் கேவலமாத்தான் பார்க்கிறாங்க.. மலைகா அரோரா பளிச்!

மும்பை: 50 வயதில் 2வது திருமணத்துக்கு ரெடியாகி வரும் பாலிவுட் நடிகை மலைகா அரோரா சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி தீயாக பரவி வருகிறது.

தயாரிப்பாளர் போனி கபூரின் மகனான அர்ஜுன் கபூரின் காதலி தான் மலைகா அரோரா.ஷாருக்கானின் உயிரே படத்தில் தக்கை தையா தையா பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போட்டவரும் இவர் தான்.

நடிகர் அர்பாஸ் கானை திருமணம் செய்து கொண்டு விவாகரத்து செய்து கொண்ட மலைகா அரோரா விரைவில் ஓடிடியில் அறிமுகமாகவுள்ளார்.

மலைக்க வைக்கும் மலைக்கா அரோரா.. இப்படி யோகா செய்தா.. தாராளமா ”தக்க தைய தையா”ன்னு ஆடலாமே!

English summary

Malaika Arora opens up about how divorced woman and single mother suffers in the society in her recent interview going trending and shooks several audience. She will soon release her debut OTT project Moving in with Malaika Arora.