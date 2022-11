பழிக்குப் பழி வாங்க துடிக்கும் மம்முட்டி… ரோர்சாக் விமர்சனம்… ஓடிடி ரசிகர்களுக்கு திரில்லர் ட்ரீட்

சென்னை: மலையாள மெகா ஸ்டார் மம்முட்டி நடித்துள்ள ரோர்சாக் திரைப்படம் அக்டோபர் 7ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

நிசாம் பஷீர் இயக்கியுள்ள ரோர்சாக் படத்துக்கு திரையரங்க ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் வெளியான ரோர்சாக் ஓடிடி ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது.

English summary

Mammootty starrer Rorschach hit the theaters on October 7. Following that, this film is now streaming on Hotstar OTT. Here is a special Tamil review of Rorschach, a psychological thriller film