பொன்னியின் செல்வன், நானே வருவேன்… திரையரங்குகளைத் தொடர்ந்து ஓடிடியிலும் மோதல்…?

சென்னை: தசரா விடுமுறையை முன்னிட்டு தமிழில் தனுஷின் நானே வருவேன், மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் படங்கள் திரையரங்குகளில் வெளியாகின.

பொன்னியின் செல்வன் படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய வரவேற்பு கிடைத்ததோடு, பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் 300 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்துள்ளது.

திரையரங்குகளைத் தொடர்ந்து ஓடிடியிலும் நானே வருவேன், பொன்னியின் செல்வன் படங்கள் மோதவிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Ponniyin Selvan and Nane Varvean films were released in theaters on the occasion of the Dasara holiday. In this, Ponniyin Selvan has been a huge hit. As Amazon has bought the OTT rights of Ponniyin Selvan and Nane Varaevan, it has been reported that both films will be released simultaneously in OTT.