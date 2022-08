சிக்ஸ் அவனை தேடி நீ போகாத.. தி கிரே மேன் 2 படத்தின் தாறுமாறான அப்டேட்டை வெளியிட்ட தனுஷ்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: ரூசோ சகோதரர்கள் இயக்கத்தில் கிறிஸ் எவான்ஸ், ரியான் கோஸ்லிங் மற்றும் தனுஷ் நடித்த தி கிரே மேன் திரைப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகி மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்துள்ளது.

உலகளவில் அதிகமானோர் விரும்பி பார்த்த படமாக மாறி உள்ள அதன் இரண்டாம் பாகம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை தற்போது தனுஷ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

மேலும், தி கிரேமேன் படத்தின் கதையில் தனது கதாபாத்திரம் ஹீரோ சிக்ஸிடம் பேசும் ஆடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Actor Dhanush announces his presence in The Gray Man sequel and he told, it will come soon in Netflix. He done a Lone wolf character named Avik San in his Hollywood debut movie.