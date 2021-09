மிர்ச்சி சிவாவின் "இடியட்" ரிலீஸ் தேதி வெளியானது!

சென்னை : சந்தானம் நடிப்பில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்ற தில்லுக்குதுட்டு இரண்டு பாகங்களைத் தொடர்ந்து இயக்குனர் ராம் பாலா அடுத்ததாக மிர்ச்சி சிவாவை வைத்து இடியட் என்ற படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

கலகலப்பான காமெடி மற்றும் ஹாரர் படமாக உருவாகி உள்ள இடியட் படத்தில் நிக்கி கல்ராணி கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்

சமீபத்தில் இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏகபோகமான வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் இப்பொழுது இடியட் படத்தின் ரிலீஸ் டேட் அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது.

Mirchi Shiva is a well known RJ turned actor. He has never failed to impress his fans with his amazing unique acting skills.