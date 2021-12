மரக்கர் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போ... மோகன்லாலே சொன்ன அசத்தல் தகவல்

திருவனந்தபுரம் : டைரக்டர் பிரியதர்ஷன் எழுதி, இயக்கி மோன்லால் நடித்துள்ள படம் மரக்கர் அரபிக்கடலின்டே சிம்மம். அதிக பொருட் செலவில் மலையாளத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ள படம் இது.

டிசம்பர் 2 ம் தேதி தியேட்டர்களில் பிரம்மாண்டமாக இந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. த்ரிஷ்யம் படத்தின் இரண்டு பாகங்களையும் தயாரித்த ஆன்டனி பெரம்பாவூர் தான் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளார்.

In his latest tv interview Mohanlal clarified that Marakkar movie will be released only in theatres. After the theatrical release it will be released in ott platforms. but this movie will be released in ott platform too.