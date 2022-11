’Mukhbir’ Web series review..ஒரு ’ரா’ உளவாளியின் கதை-தமிழில்..உளவுப்பணியில் உள்ள பிரச்சினைகள்

வெப்சீரீஸில் நாம் ரசித்து பார்க்கும் பல கிரைம், த்ரில்லர் சீரீஸ்கள் உள்ளது. அதில் பார்த்து ரசிக்கும் ஒன்றாக முக்பீர் வெப்சீரீஸ் ஜீ.தமிழில் வெளிவந்துள்ளது.

இந்திய உளவாளியின் கதையை மையமாக கொண்ட கதைக்கரு. பாகிஸ்தானில் செயல்படும் த்ரில் அனுபவத்தை சொல்கிறது கதை.

1965 ஆம் ஆண்டு நடக்கும் கதையில் ஆர்ட் டைரக்‌ஷன் மிக அருமையாக உள்ளது. ரா தலைமை அதிகாரியாக பிரகாஷ் ராஜ் நடித்துள்ளார்.

வெப் சீரீஸ் விமர்சனம்

நடிகர்கள்: பிரகாஷ் ராஜ், ஜைன்கான் துரானி, பர்கா பிஸ்த், ஜோயா அஃப்ரோஸ், அர்ஸ் சாயா,

இசை : அபிஷேக் நெய்ல்வால்

கேமரா: திமோ போபவ்

இயக்கம்: ஷிவம் நாயர், ஜெயபிராத் தேசாய்

English summary

Web series have many crime and thriller series that we enjoy watching. Among them, Mukhbir's web series is released in Tamil. The plot revolves around the story of an Indian spy. The story tells the thrilling experience of working in Pakistan. Set in 1965, the art direction is superb. Prakash Raj has played the role of Raw Chief.