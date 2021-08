பாக்குறதுக்கு பன்னி மாதிரி இருப்பான்.. மணிரத்னம் எப்படி சம்மதித்தார்? நவரசா சர்ச்சைகள் !

சென்னை: Netflix நிறுவனத்தின் மிகப்பெரிய வெளியீடான, "நவரசா" ஆந்தாலஜி பட வெளியீட்டை ஒட்டி, ஒட்டுமொத்த தமிழ் தொழிற்துறையையும் ஒன்றிணைத்து, 9 படங்கள் 9 உணர்வுகளின் சுவை என்ற அடிப்படையில் நாம் பார்த்து ரசிக்க மணிரத்னம் மற்றும் ஜெயேந்திர தயாரிப்பில் 9 இயக்குனர்கள் இயக்கி உள்ளனர் .

அதில் குறிப்பாக சம்மர் ஆஃப் 92 என்ற இந்த படைப்பில் yg மகேந்திரன் பேசும் வசனம் மிகப் பெரிய சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது குறிப்பாக யோகிபாபு கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடித்த மாஸ்டர் ..... பார்த்து, "பாக்குறதுக்கு பண்ணி மாதிரிதான் இருப்பான் ஆனா அவன் நாய் தான்" என்று சொல்லும் அந்த வசனம் மிகவும் அழுத்தமானதாகவும் குறிப்பாக ஜாதி ரீதியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

அதுவும் சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்களில் சிக்கிக்கொள்ளும் yg மகேந்திரன் பேசும்பொழுது அழுத்தம் திருத்தமாக குறிப்பிட்ட ஒரு ஜாதியை மிகவும் மட்டமாக இழிவுபடுத்தி கேவலமாக பேசுவதாக பலரும் சொல்லி வருகின்றனர் .

English summary

Navarasa anthology movie was released in OTT yestereday. One of the episodes in the movie has created some ruckus among the fans.