”நான் சினிமா ஸ்டார்லாம் இல்லை, சாதாரண பொண்ணு தான்”” வெளியானது நயன்தாரா பயோ பிக் ப்ரோமோ

சென்னை: நயன்தாராவுக்கும் விக்னேஷ் சிவனுக்கும் கடந்த ஜூன் மாதம் மகாபலிபுரத்தில் வைத்து திருமணம் நடைபெற்றது.

இந்த திருமண நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகும் என தகவல் வெளியாகி இருந்தது.

ஆனால், அது நயன்தாரா திருமண வீடியோ இல்லையென இயக்குநர் கவுதம் மேனன் விளக்கம் கூறியிருந்தார்.

செம க்யூட்டா பேசும் நயன்தாரா..நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வெளியிட்ட புதிய ப்ரோமோ.. திருமண வீடியோ விரைவில்!

English summary

A few months ago, Nayanthara and Vignesh Shivan got married. In this case, Gautham Menon is going to make a documentary about Nayanthara's childhood memories. ‘Nayanthara: Beyond The Fairytale’: The documentary by Netflix will highlight Nayan’s childhood memories and photos along with her journey in the industry and a few glimpses from her wedding with Vignesh Shivan. Now Netflix released the teaser of Nayanthara's documentary incorporates her childhood moments