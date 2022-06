ஓடிடியில் ரிலீசாகும் நயன்தாராவின் O2...நயன் – விக்கியின் திருமண பரிசாக அமையுமா?

சென்னை : நயன்தாரா நடித்த நெற்றிக்கண படத்தை தொடர்ந்து ஓ2 படமும் நேரடியாக ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. எப்போது, எந்த தளத்தில் இந்த படம் ரிலீசாகிறது என்பது பற்றிய விபரங்கள் தற்போது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

புதுமுக இயக்குநர் ஜி.கே.விக்னேஷ் இயக்கத்தில், நயன்தாரா நடித்துள்ள படம் ஓ2. எஸ்.ஆர்.பிரபு இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளார். இந்த படத்தில் 8 வயது சிறுவனின் தாயாக நயன்தாரா நடித்துள்ளார். இந்த படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டு பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. டைரக்டர் விக்னேஷ், வெங்கட் பிரபுவிடம் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றியவர்.

Nayanthara's O2 will be released directly in Ott. This movie will released in disney plus hotstar on June 17th, 12 am. In this movie Nayanthara played a mother of 8 years old son who was affected by breathing disease. O2 will released in four languages.