மணி ஹெய்ஸ்ட் வெப் சீரிஸ் ரசிகர்களுக்கு நெட்பிளிக்ஸ் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்… அடுத்த ரவுண்டுக்கு ரெடியா?

ஸ்பெயின்: கொரோனா ஊரடங்கு நேரத்தில் உலகம் முழுவதும் பிரபலமான வெப் சீரிஸ் என்றால் அது மணி ஹெய்ஸ்ட் தான்.

நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியான இந்த வெப் சீரிஸிக்கு இந்தியா உட்பட உலகம் முழுவதும் ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

கடந்தாண்டு டிசம்பரில் மணி ஹெய்ஸ்ட் தொடரின் இறுதி எபிசோட் வெளியான நிலையில், தற்போது புதிய அப்டேட் ஒன்று

வெளியாகியுள்ளது.

English summary

The most loved character of the Money Heist web series... Berlin is here for ruling. Netflix has released a new update for the Money Heist web series. Netflix has unveiled a new trailer for its Money Heist Berlin spin-off series. After the success of the original Money Heist.