திடீரென 2 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்களை இழந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ்...இது தான் காரணமா ?

லாஸ் கேடோஸ் : கடந்த மூன்று மாதங்களில் நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனம் 2 லட்சத்திற்கும் அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்களை இழந்துள்ளது. இதற்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ் பல காரணங்களை கூறி வருகிறது.

முன்னணி ஸ்ட்ரீமிங் தொலைக்காட்சி சேவையை வழங்கி வரும் நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனம், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இத்தனை அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்களை இழந்துள்ளது இதுவே முதல் முறையாகும். நேற்று நெட்ஃபிளிக்ஸ் வெளியிட்ட காலாண்டு வருவாய் அறிக்கையில் இந்த தகவல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Netflix lost 2 million subscribers in the final quarter of last year. In the first quarter of the year, with 221.6 million subscribers. The fact that nearly 222 million households paying for its service have shared accounts with more than 100 million other households not paying for the TV streaming service was the main reason for the slowdown in growth.