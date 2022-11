நெட்ஃபிலிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் இனி விளம்பரம் இல்லாமல் பார்க்க புதிய திட்டம்.. இந்தியாவில் எப்பொழுது?

நெட்ஃபிலிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் விளம்பரம் இல்லா மலிவான சந்தா திட்டத்தை 12 நாடுகளில் அறிமுகப்படுத்துகிறது.

இத்திட்டத்தின் மூலம் விளம்பரங்கள் குறுக்கிடாமல் ஓடிடியில் படம், டிவி நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கலாம். கேம்களை விளையாடலாம்.

இத்திட்டம் முதற்கட்டமாக 12 நாடுகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் இந்த சந்தா திட்டம் இன்னும் அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை.

English summary

Netflix launches ad-free subscription plan in 12 countries on OTT platform. Through this program you can watch movies and TV programs in OTT without any advertisements. Games can be played. The scheme has been introduced in 12 countries in the first phase. This subscription plan is yet to be launched in India.