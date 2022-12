OTT Exclusive: சுழல் முதல் வதந்தி வரை... 2022ம் ஆண்டில் பட்டையைக் கிளப்பிய தமிழ் வெப் சீரிஸ்கள்!

சென்னை: 2022ம் ஆண்டு சில முக்கியமான தமிழ் திரைப்படங்கள் நேரடியாக ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகின.

அதேபோல், தமிழில் முன்னணி நடிகர்கள் நடிப்பில் சில வெப் சீரிஸ்களும் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்தன.

இதில் ரசிகர்களிடம் அதிக வரவேற்பைப் பெற்ற சிறந்த தமிழ் வெப் சீரிஸ்களின் பட்டியலை இப்போது பார்க்கலாம்.

திரையரங்குகளில் 25 நாட்கள் சக்சஸ்... அமேசானில் சமந்தாவின் யசோதா: ஓடிடி ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்

