25 வருடம்.. டிவிடி கடையில ஆரம்பிச்சு.. இன்னைக்கு உலக ரசிகர்களை ஓடிடியில் மூழ்கடித்த Netflix!

சென்னை: உலகளவில் அதிக சப்ஸ்கிரைபர்கள் கொண்ட ஓடிடி தளமான நெட்ஃபிளிக்ஸ் தனது 25வது ஆண்டு கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடி வருகிறது.

டிவிடியாக ஆரம்பமான வரலாறு முதல் மணி ஹெயிஸ்ட், ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ், ஸ்குவிட் கேம் உள்ளிட்ட வெப்சீரிஸ்கள் மூலமாக உலக ரசிகர்களை எப்படி கவர்ந்தோம் என்கிற வீடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும், தங்களது சந்தாதாரர்களுக்காக இந்த ஆண்டு தி கிரேமேன் உள்ளிட்ட பல புதிய படங்களையும் செக்ஸ் எஜுகேஷன் உள்ளிட்ட வெப்சீரிஸ்களையும் களமிறக்கி உள்ளது.

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் படங்களை தெரிஞ்சுக்கலாமா.. ஆர் யூ ரெடி?

English summary

OTT Giant Netflix celebrates its 25th Anniversary and releases a special rewind video of its 25 years journey. It recently releases Russo Brothers The Gray Man and so many webseries for its audiences.