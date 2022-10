பொன்னியின் செல்வன், நானே வருவேனை தொடர்ந்து ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகும் படங்கள்….

சென்னை: சினிமா ரசிகர்களுக்கு இந்த வாரம் திரையரங்குகளை விட ஓடிடியில் சூப்பரான ரிலீஸ்கள் காத்திருக்கின்றன.

தீபாவளி ரிலீஸுக்கு பின்னர் திரையரங்குகளில் பெரிதாக வேறு எந்த படங்களும் வெளியாகவில்லை.

அதனால், ஓடிடி ரசிகர்களை குறிவைத்து சூப்பர் படங்கள், வெப் சீரிஸ்கள் இந்த வாரம் களமிறங்கியுள்ளன.

ஒரு தெக்கன் தள்ளு கேஸ் சினிமா விமர்சனம்… ஓடிடி ரசிகர்களுக்கான கிளாஸிக் திரை விருந்து!

Dhanush's movie Naane Varuven was released on Amazon yesterday. Following this, Mani Ratnam's Ponniyin Selvan has also been released on Amazon. Following this is the list of films and web series releasing this week