இரவின் நிழல் முதல் சினம் வரை: ஓடிடியில் இந்த வாரம் என்ன படம் பார்க்கலாம்?

சென்னை : கொரோனா காலகட்டத்தில் தியேட்டர்கள் மூடியதால் அந்த நேரத்தை சரியாக ஓடிடி தளங்கள் பயன்படுத்திக்கொண்டு புதுப்படங்களை வாங்கி ஓடிடியில் நேரடியாக வெளியிட்டன.

கொரோனா ஊரடங்கால் வீட்டுக்குள் முடங்கி இருந்த மக்களுக்கு திரையரங்கில் படம் பார்ப்பது ஒரு புதுவித அனுபவமாக இருந்தன.

இப்போது, தியேட்டரில் படத்தை தவறவிட்டால் சில நாட்களில் ஓடிடியில் பார்க்கலாம். ஓடிடியில் இந்த வாரம் என்னென்ன படம்வந்துருக்கு எந்த படத்தை பார்க்கலாம் என்பதை இந்த செய்தியில் விரிவாக பார்ப்போம்.

இரவின் நிழல் உலகின் முதல் சிங்கிள் ஷாட் நான் லீனியர் படம் இல்லையா? ஓடிடி ரிலீஸில் என்ன பிரச்சனை?

English summary

This weekend is loaded with many interesting OTT movies and web shows on various platforms like Netflix, Prime Video, Sony LIV, Zee5, Voot Select and other.