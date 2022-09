OTT Play Awards 2022: அசத்திய ஜெய்பீம், சாதித்த பா ரஞ்சித்… விருதுகளை குவித்த கோலிவுட்

மும்பை: ஓடிடியில் வெளியாகும் படைப்புகளை அங்கீகரிக்கும் வகையில், முதல் ஓடிடிப்ளே விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்ந்ச்சி மும்பையில் நடைபெற்றது.

இதில், நாடு முழுவதும் ஓடிடியில் வெளியான சிறந்த ஓடிடி படங்கள், வெப் சீரிஸ்கள், அதில் நடித்த, பணியாற்றிய கலைஞர்களுக்கு விருது வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது.

பல்வேறு மொழிகளைச் சார்ந்த திரைப்படங்களும், கலைஞர்களும் ஓடிடி ப்ளே விருதுகளுக்கு தேர்வாகியுள்ளனர்.

English summary

The first OTT Play Awards ceremony was held in Mumbai. In this, the best OTT films were released in OTT across the country and the artists were honored with awards. Director Ranjith, Actress Dushara Vijayan, Jai Bhim Movie, and Vilangu Web Series won awards at the event.