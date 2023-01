டாப் ஹீரோக்களால் ஓடிடியிலும் சின்ன பட்ஜெட் படங்களுக்கு பிரச்சினை... யாரை சொல்கிறார் பா ரஞ்சித்?

சென்னை: யோகி பாபு நடித்துள்ள பொம்மை நாயகி என்ற திரைப்படம் பிப். 3ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

ஷான் இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தை இயக்குநர் பா ரஞ்சித் தனது நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் சார்பில் தயாரித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், பொம்மை நாயகி படத்தின் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்துகொண்ட பா ரஞ்சித், ஓடிடி தளங்கள் குறித்தும் பேசினார்.

அப்போது சின்ன பட்ஜெட்டில் உருவாகும் படங்களை ஓடிடி தளங்கள் புறக்கணிப்பதாக அவர் பேசிய திரையுலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Pa Ranjith's movie Bommai Nayagi is releasing on the 3rd. Speaking at the press meeting of this film, Pa Ranjith said that OTT platforms do not buy small-budget films. He regretted that he was only interested in buying films of big heroes.