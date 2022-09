தியேட்டர்ல 40 நாள் ஓட்டியும் இரவின் நிழல் OTT ல எப்ப வரும்னு கேக்குறாங்களே.. பார்த்திபன் புலம்பல்!

சென்னை: பார்த்திபன் இயக்கி, நடித்த உலகின் முதல் நான் லீனியர் சிங்கிள் ஷாட் திரைப்படமான இரவின் நிழல் ஓடிடியில் எப்போது ரிலீஸ் ஆகும் என நெருங்கிய நண்பர்களே தொல்லை செய்வதாக ட்வீட் போட்டுள்ளார் பார்த்திபன்.

கடந்த ஜூலை மாதம் 15ம் தேதி வெளியான இரவின் நிழல் இன்னமும் எந்தவொரு ஓடிடி தளத்திலும் வெளியாகவில்லை.

பார்த்திபனின் அளப்பறிய முயற்சியை காண ஓடிடி ரசிகர்கள் ரொம்பவே ஆவலுடன் அதன் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

இரவின் நிழல் 25வது நாள், “கடப்பது கருங்கடலில்… நன்றி ரசிகாஸ்”: நச்சென்று நன்றி கூறிய பார்த்திபன்

English summary

Parthiban opens up about Iravin Nizhal OTT release via his Twitter handle. He will soon update the OTT platform and release date to his fans. Iravin Nizhal music was done by AR Rahman.