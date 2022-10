பொன்னியின் செல்வன், பிரம்மாஸ்திரா.. இரண்டு பிரம்மாண்ட படங்களின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போ தெரியுமா?

சென்னை: இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியான பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் 450 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்து தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக திரையரங்குகளில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

பாலிவுட்டை காப்பாற்ற வந்த பிரம்மாஸ்திரா திரைப்படமும் 400 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த இரண்டு படங்களின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Ponniyin Selvan and Brahmastra OTT release date and streaming platform details are here. Disney plus Hotstar buys Brahmastra for a whopping price and Ponniyin Selvan yet to release its official OTT release date.