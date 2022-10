அமேசான் ப்ரைமில் வெளியான பொன்னியின் செல்வன்... ஓடிடி ரசிகர்களுக்கு ஷாக்கிங் சர்ப்ரைஸ்…

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் கடந்த மாதம் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

உலகம் முழுவதும் ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பை பெற்ற பொன்னியின் செல்வன் இதுவரை 500 கோடி ரூபாய் வரை வசூலித்துள்ளது.

இந்நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் படத்தை திடீரென ஓடிடியில் வெளியிட்டு படக்குழு அதிர்ச்சியளித்துள்ளனர்.

English summary

Ponniyin Selvan now streaming on Amazon prime for Rental for RS.199. This rental includes 30 days to start watching this film and 48 hour time once started. It has been reported, Amazon prime subscribers will be available from November 4th or 11th.