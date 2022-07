பொன்னியின் செல்வனை கைப்பற்றிய பிரபல ஓடிடி தளம்...இவ்வளவு கம்மியான தொகைக்கா வாங்கினாங்க ?

சென்னை : டைரக்டர் மணிரத்னம் இயக்கி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் முதல் பாகம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி 5 மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இதற்கான வேலைகள் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது.

Ponniyin Selvan படத்தில் வில்லன் யார்? *Entertainment

பொன்னியின் செல்வன் நாவலின் கதையை முதலில் ஒரே படமாக எடுக்க தான் மணிரத்னம் நினைத்துள்ளார். ஆனால் கதையின் சுவாரஸ்யத்தை குறைக்க விரும்பாததாலும், எந்த ஒரு சிறிய விஷயத்தையும் மிஸ் செய்து விட்ட உணர்வு ரசிகர்களுக்கு வந்து விடக் கூடாது என்பதற்காகவும் இதை இரண்டு பாகங்களாக இயக்க மணிரத்னம் முடிவு செய்துள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் முதல் பாகத்தை கோடை விடுமுறை கொண்டாட்டமாக மே அல்லது ஜுன் மாதத்தில் தான் ரிலீஸ் செய்ய முதலில் படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. ஆனால் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளுக்கு கூடுதல் அவகாசம் தேவைப்பட்டதால், படத்தின் ரிலீசை பிறகு செப்டம்பருக்கு தள்ளி வைத்துள்ளனர்.

English summary

The digital streaming rights for the film were purchased by Amazon Prime Video for Rs.125 crore.The distribution rights of the film in Tamil Nadu has been acquired by Lyca Productions.