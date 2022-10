பொன்னியின் செல்வன் சக்சஸ்.. ஜெயம் ரவியின் அடுத்த படத்தோட ஓடிடி உரிமம் இத்தனை கோடிக்கு விற்பனையா?

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படம் வெளியாகி 350 கோடி வசூலை தாண்டி சென்றுக் கொண்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

சனி மற்றும் ஞாயிறுகளில் 400 கோடியை கடந்து விடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நடித்த நடிகர் கார்த்தி, சியான் விக்ரம் மற்றும் ஜெயம் ரவி உள்ளிட்டோரின் மார்க்கெட்டும் உச்சத்திற்கு சென்றுள்ளது.

இயக்குநர் அகமத் இயக்கத்தில் ஜெயம் ரவி, நயன்தாரா நடித்துள்ள இறைவன் படத்தின் ஓடிடி உரிமம் பெரிய தொகைக்கு விற்கப்பட்டுள்ளதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தீபாவளி பர்சேஸிங்கில் சூடு பறக்கும் விற்பனை.. பெண்களை கவர்ந்த பொன்னியின் செல்வன் பட்டுச்சேலைகள்!

Ponniyin Selvan Success leads big OTT and Satellite business for Jayam Ravi's Iraivan with Zee Network are in final stage strong buzz trending in Cinema Industry. Jayam Ravi acted as Arunmozhi Varman role in Ponniyin Selvan both the parts.