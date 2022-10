பப்ளிக்கா இப்படி பண்ணலாமா.. புது பாய் ஃபிரெண்ட் உடன் பூனம் பாண்டே அட்டகாசம்.. விளாசும் ரசிகர்கள்!

மும்பை: தனது புது பாய் ஃபிரெண்ட் உடன் கவர்ச்சி நடிகை பூனம் பாண்டே பொதுவெளியில் நடந்து கொண்ட விதத்தை பார்த்து நெட்டிசன்கள் பலரும் விளாசி வருகின்றனர்.

கவர்ச்சி நடிப்பை எல்லாம் தாண்டி முழு ஆபாச பட நடிகையாகவே சோஷியல் மீடியாவை அதிர வைத்தவர் பூனம் பாண்டே.

கோவாவில் அரசுக்கு சொந்தமான இடத்தில் நிர்வாணமாக போட்டோஷூட் நடத்தியதற்காக இவர் மீது கைது நடவடிக்கை பாய்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

சட்டை பட்டனை கழட்டி விட்டு..படுமோசமாக போஸ் கொடுத்த பூனம் பாண்டே!

English summary

Poonam Pandey and Karanvir Bohra actvities in front of the public gets trolled by netizen. OTT star Karanvir Bohra lifts Poonam Pandey at public shocks her fans and led for a new love story in social media.