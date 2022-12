நெட்பிளிக்ஸில் வெளியான லவ் டுடே… நள்ளிரவு முதல் கொண்டாடித் தீர்க்கும் ஓடிடி ரசிகர்கள்!

சென்னை: பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கியுள்ள லவ் டுடே திரைப்படம் நவம்பர் 4ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கி அவரே ஹீரோவாக நடித்துள்ள இந்தப் படம், தமிழை தொடர்ந்து தெலுங்கிலும் டப் செய்யப்பட்டு வெளியானது.

தமிழ், தெலுங்கு என இரண்டு மொழி ரசிகர்களிடமும் பெரிய வரவேற்பை பெற்ற லவ் டுடே இப்போது நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகி தரமான சம்பவம் செய்து வருகிறது.

தனலட்சுமி விஷப்பாம்பு..ரச்சிதா பற்றி எதுவும் கேட்காதீங்க..பேட்டியில் மனம் திறந்த ராபர்ட் மாஸ்டர்!

English summary

Pradeep Ranganathan's Love Today film was released in theaters. The film has been well received by fans and has been released in Telugu as well. In this case, the Love Today film streaming on Netflix OTT now.