ஓடிடியில் வெளியான பிரின்ஸ்.. சிவகார்த்திகேயன் ட்வீட்டுக்கு கீழேயே கழுவி ஊற்றும் ஃபேன்ஸ்!

சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நாமளும் சைலன்ட்டாக ஒரு பைலிங்குவல் படத்தை பண்ணி தெலுங்கு மார்க்கெட்டை பிடித்து விடலாம் என விஜய், தனுஷ் வழியை பின் பற்றினார்.

ஆனால், அவர் போட்ட கணக்குக்கு இயக்குநர் அனுதீப் மொத்தமாக வேட்டு வைத்து விட்டார். தீபாவளிக்கு தியேட்டரில் வெளியான பிரின்ஸ் திரைப்படம் ரசிகர்களை சரியாக சிரிக்கக் கூட வைக்கவில்லை என கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் இன்று பிரின்ஸ் திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியான நிலையில், மீண்டும் ரசிகர்கள் அந்த படத்தை ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

லோகேஷ் பாணியில் பொன்ராம் யுனிவர்ஸ்… ரெடியான சிவகார்த்திகேயன்… விரைவில் ரஜினி முருகன் 2?

English summary

Prince out on OTT platform Disney plus Hotstar Today. Fans trolls once again below in Sivakarthikeyan's latest Tweet about Prince OTT release update shocks netizens. Sivakarthikeyan will next seen in Maaveeran directed by Madonne Ashwin.