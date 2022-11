பிரபாஸின் ஆக்சன் சீனை கலாய்த்த நெட்பிளிக்ஸ்… பொங்கிய பாகுபலியன்ஸ்… உண்மைய சொன்னா கசக்காதா பின்ன?

ஐதராபாத்: பாகுபலி மூலம் பான் இந்தியா ஸ்டாராக கலக்கி வரும் பிரபாஸ், தற்போது சலார், ப்ராஜக்ட் கே போன்ற படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

பாகுபலியை தொடர்ந்து பிரபாஸ் நடிப்பில் வெளியான 'சாஹோ' திரைப்படம் மிகப் பெரிய தோல்வியை தழுவியது.

இந்நிலையில், சாஹோ படத்தின் ஆக்சன் காட்சியை முன்வைத்து பிரபல ஓடிடி தளத்துக்கு எதிராக பிரபாஸ் ரசிகர்கள் டிவிட்டரில் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர்.

English summary

Netflix Indonesia shared a clip from Prabhas starrer Saaho in which the actor is seen attempting Banzai Skydiving. Due to this, angry Prabhas fans are trending a hashtag against Netflix.