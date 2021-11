செல்வராகவனின் சாணி காயிதம்... ஓடிடி.,யில் எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா

சென்னை : டைரக்டர் செல்வராகவன், சாணி காயிதம் படத்தின் மூலம் நடிகராக புதிய அவதாரம் எடுத்துள்ளார். டைரக்டர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கி உள்ள இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் சமீபத்தில் நிறைவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த படத்தில் லீட் ரோலில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்துள்ளார். செல்வராகவனின் தங்கை ரோலில் தான் கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

selvaraghavan and keerthy suresh starred saani kaayidham to release in amazon prime video on february 2022. official announcement will come soon. movie makers confirm that the movie will skip theatrical release.