சாய் பல்லவியின் செம ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் படம் கார்கி.. எந்த ஓடிடியில் எப்போ ரிலீஸாகுது தெரியுமா?

சென்னை: சாய் பல்லவியின் கார்கி போன்று நல்ல படங்கள் திரைக்கு வந்தாலும், முன்னணி ஹீரோ நடிக்கவில்லை, குடும்பத்தோடு சென்று பார்க்கும் ஜாலியான படம் இல்லை என ரசிகர்கள் பலரும் தியேட்டருக்கு சென்று சின்ன பட்ஜெட் படங்களை வெகுவாக குறைத்து வருகின்றனர்.

ஆனால், அதே நேரத்தில் ஒரு மாதத்திற்குள் அந்த படங்கள் ஓடிடி தளங்களில் வந்து விடுவதால், அப்போது பார்த்துக் கொள்ளலாம் என நினைப்பதும் தியேட்டரை தவிர்ப்பதற்கான முக்கிய காரணமாக மாறி விட்டது.

விமர்சகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த பாராட்டுக்களை அள்ளிய சாய் பல்லவியின் கார்கி திரைப்படம் தற்போது ஓடிடியில் ரிலீஸாக உள்ள அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

Sai Pallavi's strong message court room drama Gargi gets OTT release date. Gargi will streaming on Sony Liv from August 12th this year. Amala Paul's Cadaver also directly released on OTT on the same date.