சர்தார் முதல் அந்தப் படம் வரை…? இந்த வாரம் ஓடிடி ரிலீஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க…

சென்னை: திரையரங்குகளைத் தொடர்ந்து இந்த வாரமும் தளங்களில் முக்கியமான படங்கள் வெளியாகவுள்ளன.

அதேபோல் சில படங்களும் நேரடியாக ஓடிடியில் ரிலீஸாக உள்ளதால் ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு காணப்படுகிறது.

இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்களில் எந்த படத்துக்கு ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு உள்ளது என்பதை இப்போது பார்க்கலாம்.

சர்தாருக்கு போட்டியாக மீண்டும் மோதும் பிரின்ஸ்… ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த படக்குழு

தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு படங்கள், வெப் சீரிஸ்கள் தவிர ஹாலிவுட்டில் 1899 series, R.I.P.D. 2: Rise of the Damned, Christmas with You இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன. மிஸ்ட்ரி திரில்லர் ஜானரில் உருவாகியுள்ள '1899 series' என்ற வெப் சீரிஸ், நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகிறது. அதேபோல், R.I.P.D. 2: Rise of the Damned திரைப்படமும் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் ரிலீஸாகிறது. மேலும், Christmas with You படமும் வரும் 18ம் தேதி நெட்பிளிக்ஸில் ஸ்ட்ரீமிங் ஆக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Karthi's Sardar is releasing on Aha OTT on the 18th. Similarly, Anal Meley Panithuli, starring Andrea, is also releasing directly on OTT. Also, films like Godfather, and Wonder Woman are also releasing on OTT this week.