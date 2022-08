She Hulk Episode 2 Recap: நீங்க இனி சூப்பர் ஹீரோவாவே வாதாடலாம்.. என்னென்ன சொல்றாங்க பாருங்க!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: பல்கா இருக்கிறவனுக்கு ஹல்க் என டைட்டில் வைத்த மார்வெல் நிறுவனம், பெண்ணுக்கும் அதே சக்தி வந்ததும் தலைப்பை பற்றி ரொம்ப மண்டையை போட்டுக் குழப்பிக் கொள்ளாமல் ஷீ ஹல்க் என வைத்து விட்டனர்.

முதல் எபிசோடில் ரியல் ஹல்க் சொல்லிக் கொடுக்கும் உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தும் பாடங்களை கேட்காமல் அவரையே புரட்டி எடுத்து விடுகிறர்.

இந்நிலையில், அடுத்ததாக வெளியாகி உள்ள இரண்டாவது எபிசோடில் ஷீ ஹல்க் என்னவெல்லாம் செஞ்சாருன்னு விரிவாக இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

She Hulk Episode 2 Recap and Review is here. Tatiana Maslani's humour and bold acting and short episode makes a binge watch. But Its not a better episode compare to the first one.